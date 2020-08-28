وداد بوحميد: جزء أصيل من منظومة عمل وطني مشترك

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت وداد بوحميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أنه وسط ظروف استثنائية، يأتي يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس، هذا العام، فها هي اليوم تؤدي دوراً رائداً ضمن خط الدفاع الأول وسط ظروف استثنائية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، فكانت جزءاً أصيلاً من منظومة عمل وطني مشترك، تتضافر فيه جهود الجميع من أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة التي تواجه العالم أجمع، ليضيف صفحات جديدة من إنجازات لابنة الإمارات.

وأضافت: «احتفالنا هذا العام يأتي بمكتسبات جديدة تضاعف دور ابنة الإمارات وإسهاماتها الحضارية، وأحدث تلك المكتسبات ما شهده 2020 من إنجاز غير مسبوق، تمثل في إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، وهو «مسبار الأمل»، والذي لم تكن الإماراتية غائبة عن هذا الإنجاز وعن مجال الفضاء بشكل عام، فنجد أن 34 % من أعضاء فريق «مسبار الأمل» من النساء، و50 % من الفريق القيادي في المسبار، و55.5 % في مجلس علماء الشباب، و37.5 % في مجلس علماء الإمارات.

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