منال بنت محمد: التجربة الإماراتية في دعم المرأة نموذج يُحتذى به عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تقدّمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيدةً بدعم سموهم اللامحدود للمرأة بتشريعات وسياسات ومبادرات نوعية عززت مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ورسخت التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، كما جعلت من التجربة الإماراتية في دعم وإنجاح المرأة نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

كما تقدمت سموها بهذه المناسبة بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مثمنةً دعم ورعاية سموها للمرأة الإماراتية والعربية بصفة عامة وتحفيزها لها للحصول على أرقى مستويات التعليم وشغل كافة الوظائف بمختلف المجالات بما يعود عليها وعلى أسرتها ووطنها بالفائدة، والوصول بها وبإنجازاتها للعالمية، مؤكدةً سموها أن دعم المرأة والارتقاء بها يمثلان أولوية قصوى في رؤية ونهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيدة باختيار سموها لعبارة «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» لتكون شعاراً لاحتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هذا العام.

مؤكدةً سموها أن الشعار يعكس الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدور المرأة في الخطط المستقبلية للدولة، ويمنحها مزيداً من الثقة في قدراتها وما تتحلى به من روح المسؤولية والانتماء والمبادرة لخدمة وطنها في كل الظروف، وهو ما تبرزه جهودها المؤثرة في التعامل مع التحديات التي صاحبت أزمة «كوفيد 19». وأكدت سموها أن الإماراتية قدمت في عام 2020 مساهمات مؤثرة.

مكانة

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتواكب مع جهود رائدة ومؤثرة قامت بها المرأة الإماراتية هذا العام وساهمت في رفعة مكانة الإمارات عالمياً، متمثلةً في جهودها المشهود لها في الصفوف الأمامية التي شكلت خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المُستجد وتقليص فرص انتشاره بين أفراد المجتمع، وتواجدها بقوة ضمن الفريق القيادي والتطويري لأهم مشروع وطني بقطاع الفضاء، وهو مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والذي انطلق إلى الكوكب الأحمر في يوليو الماضي، في وقت ارتفعت فيه نسبة تمثيل المرأة إلى أكثر من 45% من إجمالي العاملين بهذا القطاع الحيوي المستقبلي ما بين خبيرة ومهندسة وعالمية.

استثمار

وأضافت سموها: «إن تخصيص قيادتنا الرشيدة يوماً للاحتفال رسمياً بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها هو تكريم لها وتقدير لمساهماتها في مسيرة التنمية وإعلاء مكانة دولة الإمارات عالمياً، وتأكيد مسؤوليتها ودورها ضمن خطة الخمسين عاماً المقبلة».

نقلة نوعية

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عامي 2019 و2020 شكّلا نقلة نوعية في المكانة العالمية للمرأة الإماراتية، إذ ارتفعت نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. كما نجحت مؤسسة دبي للمرأة في استضافة وتنظيم أحد أهم الأحداث العالمية التي تعني بملف المرأة، وهو منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي عُقد تحت شعار «قوة التأثير» يومي 16 و17 فبراير من العام الجاري، برعاية وحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 4500 شخص من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال وصنّاع التأثير من نحو 100 دولة».

دعم

وأضافت سموها: «كما حققت دولة الإمارات خلال هذين العامين إنجازات نوعية في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين نتيجة للدعم المتواصل الذي تكفله القيادة الرشيدة للمرأة، وحزم التشريعات والسياسات التي ترسّخ دورها وتمثيلها المتكافئ مع الرجل في مختلف القطاعات». مشيرةً سموها في هذا الصدد إلى نتائج 3 تقارير عالمية مهمة هي: «تقرير المساواة بين الجنسين» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 26 عالمياً في نسخة عام 2019 منه، متقدمةً 23 مركزاً عالمياً عما كانت عليه عند تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015.

بينما جاءت الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين في «التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، إضافةً إلى تقدُّم الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن نسخة عام 2020 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

تحية إعزاز

ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تحية إعزاز وتقدير للمرأة الإماراتية في اليوم الذي خصصته الدولة للاحتفاء بها وبإنجازاتها في جميع المجالات، وقالت: «لم تتأخر المرأة الإماراتية في أي وقت عن القيام بكل ما هو متوقع لها من إسهامات في مختلف الأدوار سواء كأم مسؤولة عن تنشئة الأجيال القادمة التي ستحمل مسؤولية البناء والتطوير وتشكيل ملامح مستقبل دولتنا، أو من خلال مجالات العمل المتنوعة التي تمكنت بكل كفاءة واقتدار من إثبات جدارتها بشغل مواقع اتخاذ القرار فيها، وذلك بدعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة».

مؤكدة سموها: «أن المرحلة المقبلة تتطلب من المرأة الإماراتية مضاعفة العمل وزيادة الجهد للحفاظ على ما حققته من مكتسبات وسعياً لتوسيع دائرة مشاركتها في المجتمع ضمن شتى مسارات العطاء وفي مختلف التخصصات».

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