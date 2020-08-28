مندوبة الدولة لدى «آيرينا» تشيد بجهود الشيخة فاطمة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية جليلة نشكر خلالها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على جهودها المتواصلة وكل ما قدمته من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية على مدار 5 عقود.

وقالت الحوسني: «إن الإمارات باتت اليوم لاعباً رئيساً في مسيرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لريادة هذا القطاع المستقبلي، وبفضل قيادة رشيدة فتحت باب التقدم لبناتها فقد ارتفع التمثيل النسائي في الطاقة المتجددة والاستدامة».

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