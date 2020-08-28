هزاع بن زايد: الشيخة فاطمة رائدة العمل النسائي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة العمل النسائي. وبيّن سموه في تغريدة نشرها في حسابه عبر «تويتر» أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رسخت نموذجاً مشرقاً لمشاركة المرأة في كافة جوانب الحياة العامة حتى باتت جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية ومن الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودون سموه بهذه المناسبة:

« في #يوم_المرأة_الإماراتية نتوجه بالشكر والتقدير إلى أم الإمارات رائدة العمل النسائي التي رسخت نموذجاً مشرقاً لمشاركة المرأة في كافة جوانب الحياة العامة حتى باتت جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية ومن الوجه الحضاري للإمارات. كل عام والمرأة الإماراتية بخير ومزيد من النجاحات والإنجازات».

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