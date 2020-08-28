حمدان بن راشد: شريكة الرجل في مسيرة البناء

المصدر: (دبي - البيان )

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: «أن المرأة الإماراتية حققت على مدار العقود الماضية العديد من الإنجازات التي رسخت مكانتها شريكاً للرجل في مسيرة بناء الوطن، وذلك بفضل الأسس المتينة لتمكين المرأة في المجتمع.

والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون للدولة، ورسختها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». وأضاف سموه: «ولأن الإمارات سباقة في تمكين المرأة، فقد برز الدور الوطني الرائد لها جلياً في الظروف الراهنة».

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