خليفة بن طحنون: أمهات الشهداء نماذج مشرفة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة وإفساح المجال لها لإثبات مهاراتها وطاقاتها وإمكاناتها التي مكّنتها من خدمة الوطن مع الرجل جنباً إلى جنب».

وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج المشرفة والمشرقة التي قدمتها المرأة الإماراتية من أبرزها، أمهات الشهداء وزوجاتهم مسطرات أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والعطاء وحب الوطن. مضيفاً أن أمهات الشهداء سند للوطن، ربّين أبناءهن الشهداء الأبرار على حبه وزرعن فيهم قيم العطاء والإخلاص والتضحية لأجله. وأكد أن مثل تلك النماذج من النساء العظيمات سيكون لهنّ بلا شك دور محوري وأساسي في مرحلة الاستعداد للخمسين سنة القادمة من خلال بناء الأجيال وتربيتهم على القيم الأصيلة التي قامت عليها دولتنا الحبيبة.

إصرار

وأكد ثقته بأن المرأة الإماراتية بعزمها وإصرارها سيكون لها دور هام في بناء الدولة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: «كما نفخر بها كأم وطنية مخلصة ربت أبناءها على حب الوطن فصاروا رجالاً يجودون بأرواحهم فداءً له». وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة سموها في مجال تمكين المرأة الإماراتية والنهوض بها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تميز ونجاح لتصبح مثالاً يُحتذى به في دول العالم».

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