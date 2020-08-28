7662 إطاراً جددتها «مواصلات الإمارات» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

جددت مواصلات الإمارات 7662 إطاراً بقياسات عديدة ومتنوعة وتعود للشركة نفسها إضافةً لعشرات المتعاملين في السوق المحلي، عبر مصنعها لتلبيس الإطارات «وحدة تجديد الإطارات» وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح المهندس فاضل عطا الله مدير التطوير الفني بمواصلات الإمارات:«أن مواصلات الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري في تجديد 4770 إطاراً من الإطارات العائدة لمركبات مواصلات الإمارات، و2892 إطاراً عائداً لمتعاملين متنوعين، وبقيمة 6431410 دراهم، وبهذا فإنها أسهمت في توفير 3 ملايين درهم من ميزانية الإطارات على مستوى مواصلات الإمارات، علماً أن الوحدة نجحت في تجديد 18168 إطاراً خلال عام 2019.

ولفت عطاالله إلى أن الوحدة التي تم تدشينها في عام 2013 استطاعت أن تحقق نمواً مطرداً في أعمالها، وسرعان ما تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تسجيل حضورها اللافت في سوق تجديد الإطارات في الدولة، وحظيت بثقة العديد من المتعاملين الذين بلغ عددهم 32 متعاملاً، منهم 4 متعاملين جدد استقطبتهم الوحدة خلال العام الحالي، ما يمثل دليلاً على جودة منتجاتها ورضا المتعاملين عن أدائها.

وتعتبر الوحدة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث المواصفات والقدرة الإنتاجية وهي حاصلة على اعتماد وضمان مواصفات من قبل عدد من الجهات المعتمدة محلياً وعالمياً للمواصفات والمقاييس التصنيعية، لاسيما شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز