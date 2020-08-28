400 مراجع لقسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد منذ يونيو الماضي

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المرضى المراجعين لقسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد 400 مريض منذ يونيو الماضي، يعانون من مختلف الأمراض المتعلقة بتصلب وتضخم الشرايين، ودوالي الساقين، وتهتك الشرايين والجلطات الوريدية، وحالات الشلل النصفي الناتج عن الجلطات الدماغية وغيرها من الأمراض.

وقالت الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد: إن القسم بدأ في التوسع باستقبال المرضى وفق حزمة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز سلامة المرضى خلال تلقيهم للخدمة العلاجية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها القسم لخدمة المرضى من مختلف الفئات العمرية، خاصة حوادث السير التي يصاحبها تهتك في الشرايين، وحوادث إصابات العمل والجلطات الدماغية، والجلطات الوريدية، وانفجار الشرايين، وغيرها من أمراض الشرايين الأخرى.

وتحدثت عن الخدمات المتعددة التي يقدمها القسم على مدار الساعة من خلال العيادات الخارجية وخدمات قسطرة الشرايين، والعمليات الجراحية وعمليات اليوم الواحد، حيث تستقبل العيادات الخارجية مرضى تصلب الشرايين المزمن، ومرضى دوالي الساقين التي تعد من أكثر الحالات التي تراجع العيادات، إضافة إلى مرضى السكري ممن يعانون من مشاكل صحية في الشرايين.

تقنيات

وأشارت إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة المتوفرة في قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد ومنها: تقنية علاج دوالي الساقين، التي يطلق عليها تقنية الحقن الصمغية التي لا تحتاج إلى التخدير الموضعي مقارنة بعمليات الليزر، وهي من التقنيات المتطورة في علاج الدوالي التي تتميز بعدم وجود الألم، ومساعدة المريض على سرعة العودة لممارسة حياته الطبيعية، وتقليل المكوث في المستشفى باعتبارها من عمليات اليوم الواحد، مشيرة إلى أن مستشفى راشد يعتبر من أوائل المستشفيات على مستوى العالم في استخدام هذه التقنية التي ساهمت بشكل فاعل في رفع سعادة ورضا المتعاملين.

كما يستخدم القسم أحدث الشبكات والبالونات في علاج توسع الشرايين، وهي مماثلة للشبكات المستخدمة في قسطرة القلب، حيث تستخدم لمرضى تصلب الشرايين من مختلف الفئات العمرية.

وذكرت أن مختبر الأوعية الدموية يقدم خدماته المتميزة للمرضى من خلال الأجهزة والتقنيات المتطورة لفحص نسبة تدفق الدم في مختلف أجزاء الساق والتي تعطي أرقاماً وقراءات دقيقة ورسومات بيانية حول الوضع الصحي للشريان تسهم في مساعدة الطبيب على التقييم والتشخيص الدقيقة للحالة المرضية، ووضع البرنامج العلاجي المناسب لها، كما يتوفر في المختبر أحدث أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية.

مراجعة

نصحت الدكتورة دينا القدرة المرضى بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص بمراجعة الطبيب المختص عند الاشتباه في وجود أية مشاكل في الشرايين أو وجود تغير في لون القدم أو ارتفاع حرارة الجسم، وخاصة مرضى السكري لتجنب المضاعفات السلبية التي قد تؤدي إلى بتر الطرف أو جزء منه.

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