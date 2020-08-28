دبي تستضيففرعاً لـ«معايير نمذجة معلومات البناء العالمية»

المصدر: دبي - البيان

وقع الاختيار على إمارة دبي، مُمَثلة ببلدية دبي، لاستضافة «فرع دولة الإمارات لمنظمة معايير نمْذَجة معلومات البناء العالمية - BuildingSMART»، وهو الأول من نوعه في المنطقة للمنظمة الهادفة إلى قيادة التحوّل الرقمي العالمي في قطاع الإنشاء للمباني والأصول ومنشآت البنية التحتية، من خلال إنشاء واعتماد معايير عالمية رقمية موحدة لتصميم الأبنية والمنشآت ولمراحل العمل في المشاريع، ما يساعد الملاك والاستشاريين والمقاولين والمشغلين على العمل بكفاءة أكبر.

وأوضح المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن هذا الإنجاز الجديد يأتي في إطار التقدير الدولي لجهود التطوير المستمرة في دبي ودولة الإمارات عموماً وضمن مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع البناء والتشييد.

مشيراً إلى أن اختيار دبي لاستضافة فرع الإمارات للمنظمة العالمية في أول تمثيل لها في المنطقة يأتي كشهادة تقدير لجهود تطوير هذا القطاع الحيوي سواء على مستوى إمارة دبي أو دولة الإمارات عموماً، وهو القطاع الذي يعد من اللبنات الأساسية لعملية التنمية ويشكل ركيزة أساسية للنهضة العمرانية والحضرية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساعيها في التحول الشامل نحو البيئة الرقمية، بما لهذا التوجه من أثر واضح في تسريع وتيرة العمل وتعزيز مستوى الإنتاجية وتحسين الجودة والحفاظ على البيئة وغيرها من الانعكاسات الإيجابية العديدة.

وشكلت بلدية دبي فريق عمل لقيادة عملية التحوّل الرقمي في قطاع البناء والتشييد وتطبيق«نمذجة معلومات البناء»، في مواكبة لما يشهده قطاع البناء والتشييد في مختلف أنحاء العالم من توجه قوي نحو زيادة استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة، ومنها تقنية نمذجة معلومات البناء «Building Information Modelling - BIM» لما أثبتته من تحقيق فوائد عديدة خلال مجمل دورة حياة المنشأة، وذلك عبر تقليل التكاليف واختصار زمن التنفيذ وزيادة كفاءة عمليات البناء والتشغيل، وتوفير المعلومات اللازمة عن المباني لتقديم خدمات ذكية متعددة، وزيادة فرص استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء.

وقال المدير العام لبلدية دبي إن البلدية أطلقت مشروعاً بإشراف مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها، لتصميم وتنفيذ خارطة طريق لتطبيق نمذجة معلومات المباني في إمارة دبي Dubai BIM Road Map، وتطوير معايير قياسية موحدة، وابتكار آليات تساعد على تحسين وتسريع إصدار رخص التشييد والبناء، من خلال التدقيق الآلي على لوائح اشتراطات البناء والربط المتكامل بين معلومات المباني وأنظمة المعلومات الجغرافية، ما يسهم في إنشاء التوأم الرقمي الشامل لدبي.

وقد أظهر الاستبيان الذي تم إعداده ضمن أعمال المشروع أن حوالي 70 % من الاستشاريين والمقاولين في دبي يستخدمون»نمذجة معلومات البناء«في مشاريعهم، وأن نسبة 40 % يستخدمونها بشكل واسع ومتقدم، وأن 72 % من الشركات الهندسية التي لا تطبق هذه التقنية حالياً تخطط لاستخدامها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتضم منظمة معايير نمذجة معلومات البناء العالمية في عضويتها شركات وجهات حكومية وجامعات من مختلف دول العالم، يعملون معاً لتطوير المعايير العالمية الموحدة لنمذجة معلومات البناء، حيث ستسهم استضافة الدولة لفرع المنظمة في تعزيز ريادتها عالمياً في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع البناء والتشييد، وسيجعلها من المساهمين في هذا المجال على الصعيد العالمي بما لديها من خبرات واسعة جعلتها تُصنَّف ضمن أفضل الدول في تقارير التنافسية الدولية في سهولة إصدار تراخيص التشييد والبناء، حيث حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في هذا المجال ضمن تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال لعام 2020.

وسيركّز فرع دولة الإمارات على المساهمة في دعم عملية التحول الرقمي لقطاع البناء في الدولة، من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية المختصة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في مختلف مجموعات العمل التابعة لمنظمة معايير نمذجة معلومات البناء العالمية، والتحقق الآلي من لوائح شروط البناء والتوأمة الرقمية.

فضلاً عن المساهمة في وضع وتطوير وتطبيق معايير عالمية مفتوحة المصدر، لتعزيز التكامل بين نمذجة معلومات البناء وأنظمة المعلومات الجغرافية، علاوة على تمكين مشاركة المعلومات وتحسين طرق العمل والتعاون بين جميع الجهات التي يرتبط عملها بتصميم وتشييد وإدارة أصول المباني والبنى التحتية، إلى جانب رفع مستوى الوعي حول أهمية استخدام المعايير العالمية الموحدة لنمذجة معلومات المباني.

وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ومؤتمرات تستقطب مشاركين من الإمارات ودول الخليج العربي والمنطقة، والإشراف على البرامج التدريبية وإصدار الشهادات المعتمدة عالمياً، إضافةً إلى المساهمة في ترجمة معايير نمذجة معلومات البناء إلى اللغة العربية.

جدير بالذكر أن دبي كانت سبّاقة في تشجيع واعتماد طرق التصميم والتنفيذ الحديثة في قطاع البناء، وذلك من خلال إصدارها لتعاميم عدة لجميع الاستشاريين تشجعهم على استخدام النمذجة الرقمية تحقيقاً لمواكبة التطور العالمي الحاصل في هذا الشأن، وتأكيداً على مواصلة تقديم دبي لنموذج رائد في تهيئة البيئة الرقمية وتعزيز سبل التحول إليها في مختلف المجالات.

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