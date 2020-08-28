«دبي الرياضي» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية بتنظيم ملتقى خاص بمنتسبات المجلس في قاعة مختبر الابتكار في مقر المجلس.

وشارك في الاحتفالية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة نور دبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، وروضة المحرزي رئيس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي.

وخاطب سعيد حارب المشاركات في الاحتفالية من منتسبات المجلس قائلاً: «في يوم المرأة الإماراتية، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقدير وتمكين المرأة، من خلال رؤية حكيمة وتوجيهات سديدة لدعم مشاركة المرأة في قيادة المجتمع وصناعة مستقبله، كما نشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على جهودها ومبادراتها لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات».

وأضاف: «دولة الإمارات رائدة بقياداتها النسوية في جميع المجالات، وكذلك في تمكين الشابة الإماراتية، ولدينا أكبر عدد من الوزيرات عموماً، والوزيرات الشابات خصوصاً.

وفي مجلس دبي الرياضي نسير على نهج القيادة الرشيدة وترجم توجيهاتها، ولذلك فإن للمرأة حضور مميز سواء في عضوية مجلس الإدارة أو تولي الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتولي إدارة مختلف الإدارات والأقسام حيث تؤدي المرأة التي تمثل اختنا وابنتنا، مهام عديدة وتسهم في تحقيق رؤية المجلس لبناء مجتمع رياضي متميز وسعيد».

وختم حارب كلمته بالقول: «لقد حققت المرأة نجاحاً لافتاً ومشهوداً في العمل، ولذلك فنحن حريصون على منحها المزيد من الثقة والمسؤوليات، كما سنواصل إطلاق المبادرات الرياضية لنشر ثقافة ممارسة المرأة للرياضة وتوفير جميع سبل النجاح لها لأن الرياضة مصدر للسعادة والطاقة الإيجابية، وأن المرأة السعيدة تعني أسرة سعيدة وفاعلة في المجتمع».

ترحيب

ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي، التي شاركت في الاحتفالية بإلقاء محاضرة عن دور المرأة ضمن خط الدفاع الأول، وتحدثت عن قصص واقعية ملهمة جسدت إرادة ومساهمة المرأة الإماراتية في التصدي لجائحة «كوفيد 19» والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل.

ميدالية

وفي ختام الاحتفالية، قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى الدكتورة منال تريم منقوشاً عليها اسمها إلى جانب صورة تجمع ممثلين عن مختلف مجالات العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء من الأطباء والممرضين والمسؤولين عن الأمن والدفاع المدني والمتطوعين، وهي الميدالية التي أصدرها مجلس دبي الرياضي تقديراً لجهود الأبطال في مواجهة جائحة «كوفيد 19» ويتم توزيعها على الفائزين في البطولات والمنافسات الرياضية التي ينظمها المجلس منذ عودة النشاط الرياضي.كما قام حارب بتكريم فوزية فريدون، رئيس قسم رياضة المرأة في المجلس، وباقي منتسبات المجلس تقديراً لدورهن المميز والفاعل في تنفيذ خطط وبرامج المجلس والمساهمة في تحقيق رؤيته وأهدافه لخدمة الوطن والمجتمع.

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