فوزية فريدون: دورة الشيخة هند نقطة تحول

أكدت فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي ومديرة لجنة المرأة والرياضة، أن النجاحات التي حققتها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي وصلت إلى النسخة السابعة.

والتي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تجسد الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة المرأة في الدولة وفي إمارة دبي، وتعد نقطة تحول في مسيرة الرياضة النسائية في الدولة.

اهتمام مؤسسي

وأكدت أن الدورة أيضاً نجحت في أن تزيد من اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة برياضة المرأة، فإلى جانب تخصيص المؤسسات للجان دائمة للرياضة النسائية فقد كونت بعض المؤسسات فرقاً رياضية نسائية معتمدة في مختلف الألعاب، وشاركت هذه الفرق في أحداث مجتمعية، مؤكدة:

«نجاحات دورة الشيخة هند، دليل على أن الرؤية الثاقبة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أتت أكلها من خلال نجاحات الدورة، التي تشهد تميزاً وتألقاً عاماً بعد عام».

وتوضح فريدون أنه بجانب الدورة هناك العديد من الفعاليات الرياضية، التي شهدت مشاركة كبيرة «دورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات»، التي شاركت فيها أكثر من 5000 لاعبة من 100 مدرسة حكومية وخاصة خلال المواسم الرياضية من 2014 إلى 2017، و«ترايثلون دبي للسيدات»، الذي يعد أول ترايثلون مخصص للنساء فقط في منطقة الشرق الأوسط، وشاركت فيه أكثر من 1000 سيدة من مختلف الأعمار من بينهم 385 إماراتية على مدار الأعوام من 2017 إلى 2019.

مبادرات

كما أطلقت لجنة المرأة والرياضة العديد من المبادرات الأخرى، منها إطلاق أول خريطة للمرافق الرياضية المخصصة للنساء في إمارة دبي، للتيسير على النساء الوصول للمنشآت الرياضية، وأطلقت استبيان رياضة المرأة لقياس نسبة السعادة والرضا عن تنوع وجودة البرامج والفعاليات والمرافق الرياضية المخصصة للمرأة.

وأسست أول قاعدة بيانات رياضية عن طريق استحداث مسمى منسقة رياضية في كل مؤسسة حكومية حتى وصل عددهن إلى 40 منسقة، وذلك لتيسير التواصل بين كل الأطراف واستقطاب أكبر عدد من السيدات للمشاركة في الفعاليات الرياضية، وأطلقت مبادرة تكريم أفضل 3 جهات حكومية داعمة للرياضة النسائية، من حيث عدد المشاركات النسائية في الفعاليات الرياضية لتحفيز المؤسسات على دعم رياضة المرأة.

60 فعالية

ونظمت اللجنة أكثر من 60 فعالية نسائية متنوعة في مختلف مناطق إمارة دبي، لتحفيز النساء على ممارسة الرياضة أسلوب حياة، كما نظمت أول مخيم صيفي مجاني للطالبات في دبي، الذي تضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتحدي حتا للكاياك للسيدات 2019 أول حدث رياضي نسائي أقيم في حتا، وسباق المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وبطولة كرة القدم للسيدات.

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