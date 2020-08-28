الجنيبي يهنئ «أم الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفى به في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن».

وأشاد الجنيبي برؤية «أم الإمارات»، قائلاً: «المرأة الإماراتية ساهمت في ازدهار الدولة من مختلف المواقع، ولا تزال تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل على خدمة الوطن».

وأضاف الجنيبي أن شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن» يحمل دلالات، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مكانة المرأة التي تتخذ من «أم الإمارات» قــــدوة لهـــــــــــا في العطــــــــــــــــــاء.

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