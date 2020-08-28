ريمة الحوسني: المرأة تقدمت الصفوف

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قالت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن المرأة الإماراتية أثبتت أنها جزء فاعل في المجتمع بتقدمها للصفوف خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) وأكدت بذلك دورها المهم الذي تلعبه في كل نواحي الحياة وأنها شريك أساسي في نهضة الدولة وأنها حريصة على بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن حتى وإن كان ذلك على حساب صحتها كونها سنداً للوطن.وأعربت الحوسني عن تقديرها للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) لدورها في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة ما انعكس بشكل واضح في مشاركتها في حملة إيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت ريمة الحوسني إلى أن فوزها في شهر فبراير الماضي برئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصندوق عام 2008 وهو ما لم يكن ليتحقق بدون دعم القيادة الرشيدة.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إن المرأة الإماراتية تثبت بشكل متواصل حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة الوطن في مختلف المجالات بما في ذلك عملها في رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتوليها المناصب الوزارية وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي، وغيرها من المجالات الحكومية والتقنية ما شكل عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

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