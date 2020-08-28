تعاون بين «أم الإمارات» و«الشارقة لرياضة المرأة»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

وقعت صباح أمس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن بعد، بهدف تعزيز الرياضات النسائية في الدولة، وتوطيد وتوثيق التعاون المتبادل في مجال النهوض والارتقاء بالرياضة النسائية وتبادل الخبرات المهنية والإدارية تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.

وحضر الاتفاقية ممثلو المؤسسة ونخبة من لاعباتها وممثلون من أكاديمية «أم الإمارات»، والتي تم توقيعها عن بعد بواسطة كل من ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، بالإنابة عن المدير التنفيذي للأكاديمية ريسه حميد الكتبي.

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