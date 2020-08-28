عبدالله العويس: سبّاقة في خدمة الوطن

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات والمكتسبات المهمة التي تستحقها المرأة الإماراتية عن جدارة، بفضل الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة وثقتها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في تعزيز مسيرة الدولة وترسيخ مكانتها. وأشار إلى أن جهود المرأة الإماراتية جزء فاعل ومؤثر في الخطط والاستراتيجيات للخمسين عاماً القادمة لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، فهي سبّاقة في خدمة الوطن وصون مكتسباته، ويشهد تاريخ الدولة على إسهاماتها بإنجازات وقصص نجاح ملهمة للأجيال.

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