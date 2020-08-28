ريم بن كرم: قوة داعمة للتنمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «العنوان الأساسي لمسيرة المرأة في الإمارات هي البناء على المكتسبات التي حققتها عبر تعزيز مشاركتها في الحياة العملية والاجتماعية، والحفاظ على استدامة هذه المكتسبات لتكون قوة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية». وأكدت أن المرأة الإماراتية تمكنت من ترسيخ حضورها في عالم الأعمال عبر إنشاء المشاريع الخاصة، ليصل عدد صاحبات الأعمال اللواتي يدرن مشاريع متنوعة إلى 23 ألف امرأة يشكل حضورهن في مجالس إدارة غرف التجارة 15 %، فضلاً عن أنهن يمثلن ثالث أعلى نسبة في المشاركة بالأنشطة الاقتصادية في الخليج.

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