حرم حاكم أم القيوين تثني على جهود العاملات في خط الدفاع الأول

المصدر: (أم القيوين - وام)

تقدمت حرم صاحب السمو حاكم أم القيوين،سمو الشيخة سمية بنت صقر القاسمي بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من أغسطس من كل عام.وثمنت الشيخة سمية توجيهات «أم الإمارات» بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، والذي يؤكد تقدير سموها لدور المرأة وقتها في جهودها المقدمة، بالإضافة إلى أن الشعار يعزز المكانة التي حظيت بها الإماراتية منذ قيام الاتحاد وأنها سند للوطن في كل مراحله بدأتها بعزيمة وجهود حثيثة مع بداية الاتحاد وواكبت مراحل تطوير الدولة بإصرار واجتهاد، وتستكمل بكل ثقة وحزم واقتدار مسيرتها في سند الوطن.

وذلك من خلال دعم القيادة الرشيدة وحبها وتفانيها لوطنها. وقالت: «إن المرأة الإماراتية أثبتت في كافة المواقع التي تبوأتها بأنها أهل للمسؤولية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وأنها كانت ومازالت شريكاً أساسياً مع أخيها الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، وداعماً للجهود التنموية لدولة الإمارات في كافة القطاعات، إضافة إلى دورها الرائد في وقت الأزمات خاصة الفترة الماضية خلال جائحة «كورونا» التي أصابت العالم، حيث برهنت للجميع قدرتها على مواجهة التحديات والوقوف في خط الدفاع الأول، إلى جانب الرجل والتغلب على المصاعب وتفانيها في تحمل المسؤولية ومواجهة الخطر لحماية المجتمع والوطن».

وأثنت الشيخة سمية بنت صقر على جهود جميع العاملات في خط الدفاع الأول وعلى ما قدمنه من عمل وتضحيات وإخلاص وحب للوطن خلال الجائحة، وتقدمت بالشكر إلى كل أم وطبيبة وممرضة ومعلمة، وموظفة، ومتطوعة وغيرهن ممن كانت لهن بصمة مشرفة خلال الفترة الماضية.وقالت: «إن بنت الإمارات تؤكد للجميع من خلال دورها الاستثنائي في كافة القطاعات وجميع الأوقات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية أنها شريك استراتيجي في عملية استشراف المستقبل، وأنها صاحبة دور محوري وأساسي ومساهم في تحقيق الإنجازات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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