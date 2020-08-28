حرم حاكم الفجيرة: شريك استراتيجي في عملية البناء والتطوير

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكدت حرم صاحب السمو حاكم الفجيرة، سمو الشيخة فاطمة بنت ثاني بن جمعة آل مكتوم، أن مسيرة المرأة الإماراتية حافلة بالإنجازات والمبادرات المبدعة، وكانت أهلاً لثقة القيادة الرشيدة، فتحملت مسؤولياتها بكل عزيمة واقتدار، وتسلمت مختلف المناصب القيادية إلى جانب الرجل، لتكون شريكاً استراتيجياً في عملية البناء والتطوير الذي تنتهجها دولة الإمارات من خلال عام الاستعداد للخمسين في استشراف المستقبل. وقدمت حرم صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من أغسطس من كل عام، وهو اليوم الذي خصصته سموها تقديراً لجهود المرأة الإماراتية والاحتفاء بما حققته من إنجازات لدولة الإمارات وتعزيزاً لمكانتها في القطاعات كافة.

وثمّنت سموها توجيهات «أم الإمارات» بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، الذي يؤكد أهمية دور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل، والمساهمة في عملية البناء والمحافظة على المكاسب التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للدولة، والتي يستكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقالت حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي: «إن مساهمات المرأة الإماراتية في عملية التنمية متنوعة وأثبتت جدارة عالية في ظل مسيرة الدولة عبر تمكين المرأة في الإمارات التي أصبحت بفضل قيادتها الحكيمة نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة المجتمع، وركيزة أساسية من ركائز عملية البناء التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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