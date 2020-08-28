حمد الشامسي: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن احتفال دولة الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية» كل عام هو مناسبة متجددة ترسّخ المكانة المتميزة للدولة باعتبارها نموذجاً رائداً في مجال تمكين المرأة كشريك في عملية التنمية المستدامة وقصة نجاح في مسيرة إبداع مستمر، بفضل ثقة القيادة الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية، حيث وفرت لها الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل والتقدم الوظيفي، ودفعت بها للمشاركة في عملية صنع القرار، فحققت المرأة الإماراتية بفضل كفاءتها وجهودها المخلصة إنجازات غير مسبوقة، وتبوأت أرفع المناصب التنفيذية والتشريعية والقيادية العليا.وأشار النائب العام للدولة في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أهمية هذه المناسبة وشعارها «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، الذي يأتي بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ورفع إلى سموها أسمى التبريكات والتهاني بهذه المناسبة، مؤكداً أن مبادرات سموها أسهمت بفاعلية في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الوطني من خلال وضع خطط وبرامج لتمكينها وتعزيز روح المبادرة لديها حتى تشارك بفاعلية في مسيرة النهضة في الدولة.

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