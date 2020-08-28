إشادات دولية بنجاح نساء الإمارات في ارتقاء قمم المجد

المصدر: لندن - عمر يوسف

نجحت المرأة الإماراتية في ترك بصمة لا تخطئها العين في كل مجالات الحياة، متسلحة بقدرات فذة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، لترتقي سلم النجاح والمجد، وحظيت تجربة المرأة الإماراتية وتجاوزها للتحديات ومشاركتها الرجل في قيادة دفة تطوير المجتمع، باهتمام كبير على مستوى العالم، لاسيّما أن نجاحها لم يغيّر من طبيعتها المحافظة.

واعتبر أليستر بيرت، وزير الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عضو البرلمان، في تصريحات لـ«البيان»، أن تجربة المرأة الإماراتية ملهمة، معرباً عن سعادته لتبوؤ المرأة الإماراتية أرفع المواقع والوظائف العليا في القطاعين الرسمي والخاص بدولة الإمارات، سواء في مجالات إدارة الأعمال أو السياسة.

وأضاف الوزير البريطاني السابق أن المرأة الإماراتية مثال يُحتذى بتأثيرها على نظيراتها في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تعمل بجد كبير وتمتلك سيرة ذاتية تمكنها من العمل في أرفع المناصب. ولفت أليستر بيرت إلى أن نجاح المرأة الإماراتية في مختلف المواقع التي تقلدتها يرجح نجاحها في المجالات غير التقليدية مستقبلاً، متوقعاً أن تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً ومتميزاً في المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية. كما أكد الوزير البريطاني السابق أن المرأة الإماراتية جزء أساسي في تكوين قيادة المستقبل.

طموح بلا حدود

وأشارت الكاتبة والصحافية بارعة علم الدين في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن المرأة الإماراتية ومنذ عام 1976 حتى الآن وبدعم من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات نجحت في مشاركة الرجل على مختلف المستويات، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية استجابت لرؤية الدولة وحققت نتائج مبهرة. وأضافت علم الدين: «النتائج التي حققتها المرأة الإماراتية توضح أن السماء والفضاء هما حدودها، وأن طموحها بلا حدود، سر النجاح يكمن في ثقتها العالية بنفسها».

خطوة عظيمة

وقالت الحقوقية والمشرفة التعليمية دينا فايز في تصريحات لـ «البيان»، إنّ تعيين المرأة الإماراتية في مناصب وزارية وفي المجلس الوطني الاتحادي، يُعد خطوة عظيمة في دعم المرأة، داعيةً الدول العربية إلى اقتفاء أثر دولة الإمارات في تمكين المرأة. وأوضحت دينا فايز أن الاهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية انعكس وبشكل مباشر على الاقتصاد، حيث توجد أكثر من 22 ألف سيدة إماراتية تعمل في البورصات المحلية والعالمية، الأمر الذي يحقق التكامل بين المرأة والرجل وصولاً لبناء مجتمع عصري وقوي.

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