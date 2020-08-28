قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم غبيشة الكتبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، غبيشة ربيع سعيد الكتبي، من سكان الشويب في مدينة العين، وقدم لها ميدالية خدمة المجتمع؛ تقديراً لجهودها المتميزة ومبادراتها الأصيلة في خدمة المجتمع.

ويأتي التكريم تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وقال معاليه موجهاً حديثه للمكرَّمة: «لقد قدمت نموذجاً أصيلاً للمرأة الإماراتية في كرمها وأصالتها»، لافتاً إلى مبادرتها بالتعهد بتقديم الوجبات التي تعدها «الفطور والغداء والعشاء» منذ إقامة نقطة تفتيش الشويب، ومقدراً قولها الذي ينم عن أصالتها ومواطنتها الصالحة: «طالما نقطة الشويب موجودة لن تنقطع عنكم الوجبات الثلاث و(الفوالة)».

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