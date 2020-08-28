«الاتحاد للطيران» تحتفي بالموظفات

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أطلقت شركة الاتحاد للطيران، فيديو يسلط الضوء على الدور الحيوي والفاعل، الذي قامت به الموظفات الإماراتيات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وحرصت الموظفات الإماراتيات في الشركة خلال تلك الفترة العصيبة، على دعم العمليات التشغيلية والجهود والمبادرات الإنسانية، التي أطلقتها الشركة خلال تلك الفترة الاستثنائية. يضم الفيديو مجموعة من النماذج المشرفة للمرأة الإماراتية داخل الاتحاد للطيران، ويظهر في الفيديو علياء الشامسي أثناء تفحصها لعنبر الطائرة والشحنات الجوية، والدكتورة غادة الحضرمي.

والدكتورة زهراء البلوشي وعدد من الكادر الطبي أثناء تأدية عملهم، والتأكد من خلو الطاقم الجوي من الإصابة قبل وبعد كل رحلة، ورشا المسلمي، مساعد طيار أول، التي تطوعت لمساعدة الطاقم الطبي كغيرها من زميلاتها وزملائها خلال فترة إيقاف الرحلات، لتسارع في ما بعد للانضمام للطاقم الجوي في مهامهم الإنسانية لنقل المساعدات وتسيير رحلات الإجلاء، وبدرية المزروعي، رئيسة خدمة العملاء، التي على الرغم من حجم الضغط الكبير على مراكز الاتصال، حرصت إلى جانب فريق عملها على مواصلة تحسين مستويات الخدمة، وتلبية احتياجات الضيوف على مدار الساعة.

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