«إحصاء أبوظبي»: قفزات نوعية للمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: «تمكنت المرأة الإماراتية من أن تشكل نموذجاً مثالياً عالمياً، وأخذت دورها المتميز في المجتمع في بيئات العمل الحكومية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وأظهرت أحدث المؤشرات الإحصائية والبيانات تطوراً كبيراً للمرأة الإماراتية في إمارة أبوظبي، وأثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على تحقيق قفزات نوعية مكنتها من تبوؤ العديد من المناصب القيادية والإدارية والتخصصية والميدانية.

وكان لمشاركتها في مجال العمل الإحصائي أهمية بالغة، إذ عملت يداً بيد مع الرجل لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج التنموية الحالية والمستقبلية للإمارة. وقالت منى سعيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز: «حققت المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية عدداً من المكاسب والإنجازات النوعية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل الإحصائي على كافة الأصعدة المحلية والدولية، إذ خاضت غمار التحديات ونجحت في إدارة أعمال المسوح الميدانية بكفاءة عالية».

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