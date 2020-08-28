برعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد الحفل الافتراضي لتخريج المشاركين بمبادرة "تمكين قادة المستقبل"

المصدر: وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحفل الافتراضي لتخريج المشاركين من مبادرة "تمكين قادة المستقبل" التي أقيمت بالتعاون بين برنامج خليفة للتمكين "أقدر" وكلية ساند هيرست الملكية الصرح الأكاديمي العالمي العريق وبمشاركة طلبة إماراتيين وبريطانيين بهدف تعزيز تلاقي الشباب العالمي وتطوير مهاراتهم القيادية.

وتحدث سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في الحفل معربا عن تقديره واعتزازه بالمشاركين في هذه الفعالية التي جاءت بجهود مشتركة ووجه كلمة للطلبة ودعاهم إلى أن يكونوا - كما تريدهم - قيادة الإمارات الرشيدة عمادا لمستقبل الغد المشرق وعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.

حضر الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي سعادة الفريق السير جون لوريمير مستشار شؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية ممثلا عن كلية ساند هيرست العسكرية، وسعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة و العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية و المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" وقادة كليات الشرطة بالدولة وعدد من أولياء أمور المشاركين في المبادرة.

وتم عرض فيديو يلخص فعاليات المبادرة منذ لحظة انطلاقها في مرحلتها الأولى، وصولا إلى حفل التخريج اليوم ثم ألقى ممثل كلية ساند هيرست العسكرية الفريق السير جون لوريمير كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن سعادته بهذا التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الشبابية حول العالم ولقائهم بهدف تعزيز القدرات القيادية لدى النشء.

كما عبر عن سعادته بهذا التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تعزيز قدرات الشباب والناشئة القيادية وبناء أجيال الغد التي تسهم بشكل إيجابي في التطوير والتحديث ومسيرة التنمية الشاملة.

وتعد هذه المبادرة من الفعاليات الريادية الهادفة إلى تدريب وتأهيل الناشئة حيث نفذت خلال الفترة الصيفية (5) دورات شملت دورة الطلاب، ودورة الطالبات، ودورة المرشحين، والدورة الإنعاشية، ودورة قادة 2071.

والتحق بهذه الدورات أكثر من (227) مشاركا تراوحت أعمارهم ما بين 15 و18عاما، واستغرقت 39 يوما تدريبيا وتأهيليا.

وفي هذا الصدد أوضح المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" أن هذه المبادرة نقلة نوعية في توجهات برنامج خليفة للتمكين للعمل على الاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية التي تتوفر حاليا لتبادل الخبرات والكفاءات مع أفضل المؤسسات العالمية وتوطين خبراتها في دولة الإمارات عبر تمكين الشباب والطلاب بل وأفراد المجتمع جميعا من الحصول عليها وإتاحة الفرصة كاملة للاستفادة من هذه الخبرات.

وقال إن زيادة الرغبة في الطلب على الالتحاق بمبادرة (قادة المستقبل) من قبل الشباب ونتائج الرضا التي رصدها فريق العمل من منتسبي مختلف الدورات إضافة إلى المتابعة اليومية من أولياء الأمور تؤكد النجاح الذي حققته هذه الدورات وتفتح لنا أفقا جديدا لبناء منظومة نوعية هادفة إلى تعزيز "التدريب عن بعد" من خلال تأسيس علاقات وشراكات مع مؤسسات عالمية واحترافية لنمكن جميع أبنائنا من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم استعدادا لتحقيق طموحات ورؤى قادتنا.

من جهته أكد المقدم فهد الحوسني مدير مبادرة تمكين قادة المستقبل أن هذه المبادرة اشتملت على محورين تدريبيين رئيسيين هما المحور المعرفي، والمحور التدريبي المهاري، وأن المحور المعرفي شمل عدة مدخلات منها، المواد العلمية المقررة عليهم من خلال (أكاديمية أقدر الذكية) والتي تضمنت مواد ( المواطنة - السعادة - التطوع - الإيجابية - الأمن الفكري والتسامح ) إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبارات (سايبر سي3) وهي مجموعة من المعلومات والمعارف التي تعمل على تعزيز قدراتهم في الاستخدام الصحيح للإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي.. أما على مستوى المحور التدريبي والمهاري فقد اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من مهارات القيادة والعمل الجماعي ومهارات القـدرة علـى اتخـاذ القـرار.

إضافة إلى سلوكيات العمـل الجماعـي، وروح الفريــق، وكذلك العمــل تحــت الظــروف الطارئــة والضغــوط، وســرعة الاســتجابة، والإبداع فــي تقديــم الحلــول للمشــكلات، وغيرهــا مــن المهــارات اللازمــة لصناعــة القــادة.

وأشار إلى أن تعلم مثل هذه المهارات تسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب والطلاب المنتسبين بهذه الدورة.. وتعمل على صقل وتطوير المهارات الشخصية وتعزيز الاعتماد الذاتي ومفاهيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتعزيز المهارات القيادية في سلوكهم الشخصي والجماعي.

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