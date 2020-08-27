مرام عبيد: بصمات واضحة للمرأة في مسيرة ريادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت مرام عبيد، مدير إدارة المبيعات في شركة «بروفيس» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، أن المرأة الإماراتية تمكنت وبفضل الدعم وتمكين القيادة الرشيدة لها من تسجيل بصمات واضحة في مسيرة التميز والريادة التي تشهدها الإمارات وفي جميع المجالات، وأن تحقق الكثير من الإنجازات التي أصبحت محط إعجاب واهتمام الكثير من الدول، كما أنها أصبحت ملهمة للكثير من النساء حول العالم.

وقالت عبيد: «المرأة اليوم وبفضل الدعم منقطع النظير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أصبحت تمتلك كل القدرات والإمكانات التي تؤهلها لمواصلة العطاء والعمل للمساهمة الفاعلة في تحقيق الإمارات لرؤيتها المئوية، ومن هنا فإن شعار (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن)، هو خير دليل على الثقة والإيمان المطلق بقدرات المرأة لتحقيق تطلعات الدولة في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً».

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