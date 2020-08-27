أحمد المسعود: المرأة شريك أساسي في صناعة مستقبل الوطن

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: «نهنئ النساء الإماراتيات اللاتي سطرن قصص النجاح والتقدم، واستطعن تحقيق الازدهار في مختلف المجالات والمحافل الدولية، كما نتوجه بخالص التقدير والاحترام من الكوادر النسائية المواطنة اللاتي تغلّبن بعزيمتهن وإصرارهن على الكثير من التحديات وتجاوزن العديد من الصعوبات وصولاً إلى أهدافهن المنشودة، ولقيادة الإمارات على دعمها المتواصل للمرأة الإماراتية، باعتبارها شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل الوطن، حيث قدمت القيادة الحكيمة نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري باعتبارها شريكاً حقيقياً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تقودها دولة الإمارات».

وأضاف: «نحن في مجموعة المسعود، نؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في نجاح المجموعة وتعزيز ازدهارها في المنطقة، ونؤكد على مواصلة دعمنا لها في مختلف المجالات وفي كافة الطرق والوسائل المتاحة من خلال الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، مشددين على فخرنا بما حققته وتحققه من مكتسبات تُضاف إلى مسيرة الإنجازات النوعية التي تضع دولتنا في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم».

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