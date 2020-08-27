المزروعي: المرأة شريك في مسيرة النهضة الحضارية للإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لابنة الإمارات وتقدير لإنجازاتها وعطائها، مشيراً إلى أن المكتسبات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعيد المحلي والعالمي، هو تجسيد حقيقي لطموحها الذي لا حدود له وتصميمها وإرادتها التي لا تعرف المستحيل، وهو انعكاس لجهود القيادة الرشيدة التي راهنت عليها منذ قيام الاتحاد، فأولتها ثقة كبيرة دافعة بمسيرتها للأمام إيماناً بقدراتها وعطائها وشراكتها الأساسية في البناء والازدهار.

وأشار إلى أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» والذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يعد إعلاء لقيمة ومكانة المرأة الإماراتية وتأكيداً على أهمية دورها في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم بعزيمتها القوية نحو دولة المستقبل وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وخططها الاستراتيجية بعيدة النظر، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، تلك الرؤية التي وثقت بقدرة ابنة الشارقة على البذل والعطاء، والمشاركة إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة والدولة.

ولفت إلى أن المشاركة الفعالة للمرأة الإماراتية في مشاريع عالمية كمشروع مسبار الأمل ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية، إلى جانب حرصها على الوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، إنما يجسد القدرات الريادية والإمكانات الاستثنائية التي باتت تتمتع بها المرأة الإماراتية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لابنة الإمارات لما حققته من إنجازات في مختلف ميادين الحياة، وعلى الدور المحوري الذي تقوم به لبناء المجتمع الإماراتي.

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