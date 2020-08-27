منصور بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس كولومبيا

المصدر: وام

نقلت مارتا لوسيا نائبة رئيس جمهورية كولومبيا تحيات ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وحكومة بلاده إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتقدمت نائبة الرئيس الكولومبي ببالغ الشكر والتقدير للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الامارات لبلادها لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " إلى جانب تعهد الإمارات مستقبلا بإرسال نصف مليون لقاح معتمد لـ"كوفيد-19" .. و ثمنت المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الامارات لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها دول العالم كافة لاحتواء تداعيات الفيروس.

و بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع مارتا لوسيا خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطوير التعاون المشترك في مجالات الصحة وفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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