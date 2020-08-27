قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: تحفيز الإبداع لتطوير قدرات الموظفات

المصدر: دبي - البيان

أكدت قيادات نسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي دعمَ تحفيز الإبداع والابتكار بين موظفات الهيئة البالغ عددهن 1949، وتطوير قدراتهن.

وأكدت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2020، في عام الاستعداد للخمسين تبرز أهمية تكاتف جميع مكونات المجتمع لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ويغدو تعزيز دور المرأة بوصفها نصف المجتمع وسنداً لبلادها في مختلف الظروف أمراً أكثر إلحاحاً وضرورة.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2020: تحرص اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي على تقديم كامل الدعم اللازم لتحفيز الإبداع والابتكار بين موظفات الهيئة البالغ عددهن 1949، وتطوير قدراتهن، وتشجيعهن على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها اللجنة على مدار العام. وتعمل اللجنة بالتعاون مع القيادة العليا في الهيئة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة وتفعيل دور المرأة ودعمها على الأصعدة كافة. وتتبنى اللجنة النسائية نهجاً متكاملاً عملت من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

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وأكدت المهندس أول عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن الهيئة تعد من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة، حيث تحرص الهيئة على توفير فرص متكافئة للرجل والمرأة في ظل بيئة إيجابية ومحفزة، وتلتزم بتمكين المرأة في جميع المستويات بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية.

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: تعمل القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير كافة مقومات النجاح لتحفيز الابتكار والإبداع لدى جميع الموظفين، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن. وتولي الهيئة اهتماماً بالغاً لتمكين موظفاتها وتطوير قدراتهن ومواهبهن وخبراتهن، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لاستكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

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