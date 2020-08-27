شرطة دبي تحتفي بالمبادرات الداعمة للعنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك في مركز شرطة القصيص بإطلاق عدد من المبادرات الداعمة لتمكين المرأة تحت شعار «التخطيط للخمسين...المرأة سند للوطن»، والذي أعلنت عنه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وتعزيز دورها التنموي ضمن استعدادات الدولة للخمسين عاماً المُقبلة.

حضر احتفالات شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد عبد الحليم الهاشمي نائب مدير مركز القصيص، والرائد خبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي، وعدد من الضباط والأفراد والعناصر النسائية.

أهمية

وأكد اللواء خليل المنصوري أن شرطة دبي تولي العنصر النسائي أهمية كبيرة من حيث الدعم والتمكين والتحفيز وتفخر بما حققته كوادرها النسائية من إنجازات في مجالات ميدانية وشرطية وأمنية وعلمية وتطبيقية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وما تطلقه شرطة دبي من مبادرات على مدار العام وتطرحه من برامج ودورات باستمرار لتمكين المرأة وتحفيزها، يأتي في إطار مواكبة توجهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لمتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بتمكين المرأة في كل الميادين والمجالات وتعزيز دورها كشريك وسند في عملية التعمير والبناء.

وانطلقت فعاليات الاحتفالات بافتتاح اللواء خليل المنصوري الغرف السكنية للعنصر النسائي في شرطة دبي، والتي تم الإعلان عن تشييدها سابقاً للموظفات اللواتي تبعد المسافة بين مقار سكنهن وعملهن عن 100 كيلومتر، كما أنها تأتي في إطار تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين وهي مصممة وفق أحدث المعايير، وتوفر كافة متطلبات العنصر النسائي بما يسهّل عليهن أداء مهامهن الوظيفية، ويوفر عليهن الوقت وجهد العودة إلى مقار سكنهن في حال بعد المسافة.

وتسلم اللواء خليل المنصوري من مروان العريضي مدير إدارة المصادقة لمكتب شركة بيروفيرتياس بدبي شهادة نظام إدارة التوازن بين الجنسين «GEEIS» المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين، وذلك نظير الجهود التي قامت بها شرطة دبي ممثلة بمجلس الشرطة النسائي لتمكين ودعم المرأة عبر جملة من الأنشطة والمبادرات والعمليات، التي تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة بالقوانين والتشريعات في مجال التوازن بين الجنسين.

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.. أطلق مجلس الشرطة النسائي مبادرة «القيادة الذاتية»، والتي يتم بموجبها تولي العناصر النسائية للمناصب القيادية في مركز شرطة القصيص ليوم واحد فقط واستلام كافة الصلاحيات وتأدية المهام كاملة في هذا اليوم.

وقالت الرائد العنود السعدي: إن مبادرة «القيادة الذاتية» يتم من خلالها تكليف الزميلات بمهام وصلاحيات الوحدات التنظيمية الأخرى ضمن الهيكل التنظيمي لمركز شرطة القصيص، وذلك في إطار تمكين المرأة في يوم المرأة الإماراتية، ونحن على ثقة بأننا سوف نتمكن من أداء مهامنا وواجباتنا على أكمل وجه طالما نحن ضمن هذه الكوكبة المتميزة من الموظفين، وفي ظل الدعم والتوجيه الدائم من المسؤولين.

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