1409 موظفات منهن يشغلن مناصب قيادية ووظائف تخصصية واستشرافية في إقامة دبي

المصدر: دبي - البيان

أولت إقامة دبي المرأة اهتماماً خاصاً، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، وحرصت على توفير الظروف المناسبة لها، لتسهم في تحقيق نجاحات الإدارة ودفع عجلة التطور فيها، حيث يقدر عدد الموظفات في الإدارة بأكثر من 1409 موظفات، منهن 434 حاصلات على شهادات عليا، و219 يشغلن وظائف تخصصية، و8 في مناصب قيادية، و139موظفة يشغلن وظائف استشرافية، بالإضافة إلى 8 موظفات من أصحاب الهمم.

قيادات شابة

وحرصت إقامة دبي على دعم المرأة وتمكينها وإبراز دورها، وعززت من قدراتها الإبداعية والابتكارية، حتى نجحت في إثبات نفسها وتفوقت في كثير من المجالات، وأثبتت جدارتها بتبوئها مناصب قيادية جعلتها شريكاً رئيساً في عملية التطوير والتنمية، ومن هذه القيادات مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في إقامة دبي الدكتورة حنان عبد الله المرزوقي عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين وبروفيسور مساعد برنامج الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة، ولها العديد من الشهادات العالمية المعتمدة في الحوكمة والامتثال والمخاطر، وحاصلة على 5 جوائز عالمية من المملكة المتحدة بريطانيا في مجال الحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، أما في مجال استشراف المستقبل تعتبر الأستاذة مريم الصابري واحدة من أبرز القيادات الشابة في إقامة دبي، حيث تعمل في مجال استشراف المستقبل في إقامة دبي ومتخصصة في استشراف المستقبل منذ عام 2016، وتقود عملية الاستشراف الاستراتيجي في مختلف المجالات الفرعية المتعلقة بالأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشرفت على تصميم العديد من الدراسات الاستشرافية حول مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك مستقبل المطارات والتأشيرات، والإقامات، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية الحكومية، والأمن الوطني، بالإضافة إلى كونها محاضرة ومدربة في مجال الاستشراف الاستراتيجي، حيث قامت بتدريب أكثر من 200 موظف في المؤسسات الحكومية وغيرها. وهناك العديد من النماذج المشرفة في الإدارة كان لهن الدور البارز في عملية التطوير والتنمية.

11ألفاً و867 فكرة

وعملت إقامة دبي على ترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية التي تحفظ حقوق الموظفين، وتدفعهم لتقديم مصنفاتهم الفكرية وابتكاراتهم واختراعاتهم لتطبيقها وتطويرها في مصلحة العمل، وكان للمرأة في الإدارة دور كبير في تقديمها للأفكار الخلاقة والبناءة التي تساهم في صناعة مستقبل الإدارة القائم على الابتكار والإبداع، وبالتالي دفع مسيرة التنمية لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، حيث قدمن 11ألفاً و867 فكرة و42 مصنفاً فكرياً مسجلاً ضمن حقوق الملكية الفكرية في الدولة.

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