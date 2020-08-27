«دفاع مدني دبي» يضيء على إنجازات العنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في إطار ترسيخ توجيهات القيادة الرشيدة، وتأهيل وتمكين المرأة في مختلف المستويات الوظيفية والمهنية على مستوى الدولة وإبراز دورها في مسيرة التنمية، والاحتفاء بإنجازاتها.

وعكس الدفاع المدني بدبي خلال الاحتفالية، التي نظمت برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، العديد من الإنجازات التي حققها العنصر النسائي، وتقلد المرأة للمناصب الإدارية الرفيعة في كافة المسارات الوظيفية ومساهمتها بكفاءة في الارتقاء بالعمل المهني المتميز في العمليات الرئيسية والمساندة لمنظومة عمل الدفاع المدني بدبي.

وأكد الرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يجسد التقدير الكبير الذي نكنّه للموظفات في الإدارة العامة على وجه الخصوص، وللمرأة الإماراتية بشكل عام، بما يقدمنه من تضحيات عظيمة، وتثميناً وتكريماً لما قدمنه من تفانٍ وإخلاصٍ في العمل، وإثبات جدارتهن في تولي دفة إدارة أصعب الملفات، مؤكداً أن المرأة في الدفاع المدني تعد شريكاً للرجل في البناء والقيادة والريادة وتحقيق النجاح والتميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز