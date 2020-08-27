منتسبات شرطة أبوظبي: سنبقى على العهد في رفعة الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، واهتمامها المستمر بابنة الإمارات في احتفالية أقامتها برعاية معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام، تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند الوطن»، حيث أكدت المنتسبات لشرطة أبوظبي أنهن على العهد في رفعة الوطن وتحقيق الحاضر والمستقبل الأفضل.

وحضر الاحتفالية اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو قطاعات شرطة أبوظبي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، وقوف القيادة وبشكل دائم مع العنصر النسائي في حضوره المتميز في العمل الشرطي، والذي يعتبر استكمالاً لحضور المرأة في كافة القطاعات والمشاركة الرائدة والمتميزة في مسيرة العطاء والتطوير الشاملة على مستوى الدولة.

وأضاف، كما يأتي اهتمام قيادتنا الرشيدة بتمكين العنصر النسائي للمشاركة في مسيرة العمل وفي مختلف القطاعات إيماناً بأهمية دور المرأة ودليل حرصها على العطاء والتميز، لافتاً إلى أن ابنة الإمارات تبوأت مختلف المناصب والمسؤوليات وكانت خير من يمثل الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وسعيها المستمر لأن نكون في طليعة الأمم التي تعطي للمرأة وتوفر لها البيئة الأمثل ضماناً لمشاركتها الرائدة في كافة قطاعات العمل والمسؤوليات.

رفعة الإمارات

ومن جانبها أكدت المقدم الدكتورة آمنه البلوشي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية وباسمها وباسم منتسبات شرطة أبوظبي، أن العناصر النسائية سيبقين على العهد والوعد من أجل رفعة الإمارات وتحقيق الحاضر والمستقبل الأفضل، في ظل قيادتنا الرشيدة، وستكون ابنة الإمارات في كل المواقع الوفية دائماً وتبحث باستمرار عن فرص التطوير والعطاء، وتهتم بالتميز والابتكار لغد أفضل لوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة، يداً بيد ولن نتوقف عند محطة نجاح ولنستمر في البحث عن الأفضل دائماً.

وأشارت إلى أن العطاء والتميز والابتكار أصبح ثقافة متأصلة في مسيرة النهوض والتطوير، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من الصورة الحضارية لدولة الإمارات، وما تحقق في كافة الميادين وفي مجال تمكين العنصر النسائي لتؤدي دورها الرائد في النهوض بالمسؤوليات والواجبات، بما يحقق الرسالة المنشودة في مواكبة الواقع، واستشراف المستقبل الذي يأتي في صميم رؤية دولة الإمارات.

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