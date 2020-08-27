«الداخلية» تكرّم الشرطة النسائية المتطوعات خلال جائحة كورونا

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت وزارة الداخلية، صباح أمس، بيوم المرأة الإماراتية، في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وشهد الحفل الذي أقيم بوزارة الداخلية، وبحضور من خارج الوزارة عبر تقنية التواصل المرئي، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وعدد من الضباط، إلقاء كلمات بالمناسبة من قبل عضوات اللجنة التنسيقية لشؤون الشرطة النسائية من القيادات العامة للشرطة، وقصائد شعرية وتكريماً لعدد من عناصر الشرطة النسائية المتطوعات خلال جائحة كورونا، حيث سلمهن العقيد محمد خميس الصريدي، نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، الشهادات التقديرية، كما شاهد الحضور فيلماً تسجيلياً يوضح الدور المتميز الذي قامت به المرأة الإماراتية في حركة النهضة والتطور والتنمية التي حققتها الإمارات في المجالات كافة ودورها في خدمة الوطن والحفاظ على مسيرة الأمن والأمان التي تنعم بها دولتنا.

كما شهدت قطاعات وإدارات وزارة الداخلية تكريماً للمنتسبات المتميزات، احتفلت كلية الشرطة بـ«يوم المرأة الإماراتية»، حيث كرّم العميد وليد سالم الشامسي، قائد كلية الشرطة، العنصر النسائي من فريق العمل بالكلية تقديراً لمشاركتهن في نهضة وتطور العمل الإداري والميداني بكلية الشرطة، كما احتفلت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بوزارة الداخلية بتكريم عددٍ من منتسباتها وتنظم إدارة حقوق الإنسان محاضرة افتراضية بالتعاون مع الشرطة النسائية حول دور المرأة في جهود مواجهة كورونا.

تقدير

وأكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، اهتمام القيادة العليا بالمرأة الإماراتية، وأنها تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام الاتحاد فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باني نهضة الإمارات حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها ودورها في جهود التنمية ونهضة البلاد وحضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مشاركتها في صفوف الشرطة والأمن.

وقالت الرائد الدكتور مريم المندوس، رئيس اللجنة التنسيقية التخصصية لشؤون الشرطة النسائية بوزارة الداخلية: «نلتقي اليوم لنحتفل بيوم المرأة الإماراتية على الرغم من الظروف التي تمر بها دول العالم أجمع لمواجهة جائحة كورونا، حيث قامت المرأة الإماراتية بدور رائد ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا المستجد، كوفيد-19»، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جهودنا جميعاً، من أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة التي تواجه العالم أجمع».

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