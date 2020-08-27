ملتقى افتراضي لـ«الصحة» احتفاءً بإنجازات المواطنة

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتقى افتراضياً للاحتفال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وتضمنت فقرات الملتقى الافتراضي عرض فيديو شكر وثناء من قيادة الوزارة على جهود وعطاء المرأة الإماراتية في جميع المجالات، من خلال رسائل مصورة تحمل كلمات مؤثرة عن دلالات المناسبة الوطنية وفخر الوطن بالمرأة الإماراتية، بمبادرة كل من الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وناصر البدور الوكيل المساعد ومدير مكتب معالي الوزير.

مناسبة وطنية

وأشارت وداد بوحميد، مدير إدارة الاتصال الحكومي، إلى أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية ومجتمعية، تعكس الوجه الحضاري والتنموي للدولة، والاحتفال بالإنجازات والمكتسبات التي استحقتها المرأة الإماراتية عن جدارة واقتدار بفضل الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود من رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وعرضت الدكتورة فاطمة سعيد الشحي، المدير الفني لمستشفى شعم ومدير المستشفى الميداني برأس الخيمة، تجربتها ضمن خط الدفاع الأول وأهم المواقف المؤثرة التي عايشتها خلال المرحلة السابقة، فيما تناولت موزة المزروعي، من هيئة تنمية المجتمع بدبي، موضوع المرأة الإماراتية ودورها المساند للوطن قديماً وحديثاً. واختتم الحفل بعرض فيديو لقاء خط الدفاع الأول مع أبنائهم في عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المبادرة الإلكترونية «شكراً للمرأة الإماراتية» على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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