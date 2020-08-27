«بيت الخير» تؤكد دور الإماراتية في العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

احتفت جمعية بيت الخير بالمرأة الإماراتية مؤكدة على دورها في العمل الخيري والإنساني، وأشادت الجمعية بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، باتخاذ شعار «المرأة سند للوطن» عنواناً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام، ليكون خطوة على طريق الاستعداد للخمسين، وعبرت نهلة الأحمد، مدير شؤون الأفرع في الجمعية، عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به «أم الإمارات»، للارتقاء بواقع المرأة الإماراتية، وتطوير التشريعات والفرص والمبادرات، التي من شأنها أن تؤكد مكانتها ودورها المستقبلي كسند لبلادها في الظروف كافة، وقالت: «المرأة نصف المجتمع، وقد قطعت المرأة الإماراتية أشواطاً بعيدة في المشاركة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، وننتظر أن تأخذ دوراً أكبر ونحن نستعد لخمسين عاماً مقبلة، والمساهمة جنباً إلى جنب مع الرجل الإماراتي في صناعة المستقبل، الذي حلم به الآباء المؤسسون للدولة، وتطمح إليه قيادتنا الرشيدة».

ورحبت حليمة الظنحاني، مدير شؤون المراكز، باختيار شعار «المرأة سند للوطن» للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، مؤكدة على دورها المهم في صناعة مستقبل الوطن، ضمن حملة القيادة الرشيدة للتخطيط لخمسين سنة قادمة، وبينت أن «بيت الخير» أول جمعية داخل الدولة، فتحت باب العمل الخيري للمرأة، وأنه حسب بيانات آخر تقرير صدر عن الجمعية في نهاية يونيو، يتضح أن حوالي 135 عاملة في الجمعية من أصل 290 موظفاً، منهن 26 امرأة في المواقع القيادية بنسبة 57% من القيادات الخيرية في الجمعية، هذا غير المتطوعات والمندوبات اللواتي يساهمن في جمع التبرعات.

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