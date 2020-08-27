عبدالله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية والأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة إيران واليمن وليبيا.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما في مواجهة تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي دومينيك راب على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار.

وجدد معالي دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني ترحيبه بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة للسلام في المنطقة.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معالي دومينيك راب، مؤكدا على الدور المهم والبارز الذي تقوم بها بلاده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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