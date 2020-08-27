سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سلوفينيا

قدَّم سعادة السفير إبراهيم سالم المشرخ، اليوم، أوراق اعتماده إلى فخامة بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الامارات العربية المتحدة لدى جمهورية سلوفينيا، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا.

ونقل سعادة السفير المشرخ، خلال تقديم أوراق الاعتماد، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس بوروت باهور، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل رئيس سلوفينيا، السفير المشرخ تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامة الرئيس باهور للسفير المشرخ التوفيق في مهام عمله وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وفي المقابل أعرب السفير المشرخ عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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