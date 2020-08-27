«نيابة دبي» تنظم محاضرة «غسل الأموال»

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي، محاضرة حول «غسل الأموال» ألقاها المستشار أحمد مراد أحمد رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، واستهدفت أعضاء النيابة، حيث استعرض تأملات تشريعية في مواد غسل الأموال الواردة في مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتأتي المحاضرة في إطار حرص الدائرة على تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية بصفة مستمرة إلى جانب تعزيز المساهمة الفاعلة من المتدربين المعتمدين من أعضاء النيابة واستثمار خبراتهم من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل لجميع موظفي الدائرة.

وتناول المستشار أحمد مراد خلال المحاضرة مفهوم جريمة غسل الأموال والتطور التشريعي لهذه الجريمة وطبيعتها القانونية، كما تطرق لأساليب تحقيق عضو النيابة في مثل تلك الجرائم، وأهم المعوقات التي يواجهها في التحقيق، بالإضافة إلى شرح نموذج من قضايا غسل الأموال واستعراض البيانات حول التقييم الوطني لمواجهة جرائم غسل الأموال.

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