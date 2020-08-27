توقعات الطقس في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبر أحيانا، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً ظهراً، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند 20:50 والجزر الأول عند الساعة 13:05 والجزرالثاني عند الساعة04:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 17:25 والموج الثاني عند الساعة 07:53 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 00:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 32 75 25

دبــي 43 33 60 25

الشارقة 44 31 65 25

عجمان 44 32 70 30

أم القيوين 43 30 65 35

رأس الخيمة 44 33 70 25

الفجيرة 36 31 75 50

العين 43 33 60 25

ليوا 48 30 85 20

الرويس 42 30 80 40

السلع 42 31 85 45

دلما 41 31 80 50

طنب الكبرى 37 30 85 55

طنب الصغرى 37 30 85 55

أبو موسى 38 30 85 55

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