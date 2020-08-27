منى المرّي: دعم القيادة الرشيدة مكّن المرأة الإماراتية من تحقيق نجاحات نوعية في القطاعات الحيوية المستقبلية

المصدر: وام

أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في مختلف القطاعات طوال المسيرة المباركة للدولة، بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، هو مصدر فخر واعتزاز، وحافز على مواصلة العمل لتوسيع دائرة مشاركة المرأة على خلفية ما أثبتته من جدارة وكفاءة نوعية في تحمّل المسؤولية في مختلف القطاعات وعلى تنوع التخصصات.

وأضافت سعادتها أن المرأة الإماراتية استطاعت، بما تتحلى به من روح المسؤولية والانتماء، أن تؤكد الأثر الإيجابي الكبير لدورها الذي يمثل ركيزة رئيسية في بناء نهضة الدولة ووصولها للعالمية تحقيقاً لرؤية وطموحات الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، الذي أسس لدولة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وشجّع المرأة على التعليم، ومهّد لها فرص الدخول لسوق العمل بجميع مجالاته من أجل تنمية مستدامة تتحقق بمشاركة الرجل والمرأة جنباً إلى جنب.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن نسب المشاركة المرتفعة للمرأة حالياً في مختلف القطاعات، هي ثمرة هذه الرؤية المتبصرة وانعكاس للنهج الثابت الذي رسخته القيادة الرشيدة من خلال تشريعات ومبادرات وسياسات رائدة، والأسس التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبر العديد من المبادرات والمشاريع التي وجهت بتطويرها وتنفيذها لتمديد مساحة مساهمة المرأة الإماراتية بل وتحفيز وتشجيع المرأة العربية عموماً، حتى غدت التجربة الإماراتية من النماذج التي يحتذى بها في دعم وإنجاح دور المرأة.

وحول شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".. أكدت سعادة منى المرّي أن هذا الشعار هو تقدير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإنجازات المرأة الإماراتية طوال المرحلة الماضية، وتأكيد من سموها على ما هو متوقع لها من أدوار فاعلة في تعزيز مسيرة التطوير والبناء، وشهادة ثقة في قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في خطة الخمسين عاماً المقبلة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الرامية إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كل المجالات.

وأشارت سعادتها إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يواصل العمل في ضوء رؤية وطموحات القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الإعداد للمستقبل المأمول لدولتنا، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية إيجاد وتفعيل الضمانات اللازمة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في خدمة الوطن وتعزيز فرص تقدمه وازدهاره، في الوقت الذي يستمر فيه المجلس في الانفتاح على مزيد من نوافذ التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الدولية المعنية بالمرأة بهدف زيادة مستوى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال التوازن بين الجنسين، وكذلك التعريف بالتجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال على أوسع نطاق ممكن عالمياً.

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