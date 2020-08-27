وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى المرأة الإماراتية في يومها أكد خلالها اعتزاز سموه بمشاركتها في مسيرة التنمية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".

#محمد_بن_راشد : إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل.. pic.twitter.com/MNlqCu7R9L — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 27, 2020

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