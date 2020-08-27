سلطان بن خليفة يشيد بدعم القيادة الرشيدة للمرأة وتمكينها

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام إن ما حققته المرأة الإماراتية يأتي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذين يدعمون تمكين المرأة لتسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

وأوضح سموه أن المرأة حظيت بكل الاهتمام والدعم والتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للارتقاء بمكانتها في جميع المجالات، منوهاً إلى أن توجيهات أم الإمارات محل تقدير واحترام واهتمام الجميع، لا سيما تخصيص يوم للمرأة الإماراتية للاحتفال به سنوياً، وهو ما يعد إنجازاً حضارياً كبيراً يسمو بقيم الدولة ويؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة ورسالتها الكريمة.

وأكد سموه أن المرأة الإماراتية شاركت الرجل في الماضي، وها هي تشاركه في الحاضر جميع مجالات الحياة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وهنأ سموه المرأة الإماراتية التي هي (الأم والأخت والابنة والزوجة)، وقال إن هذا اليوم تكريم لأمهاتنا اللاتي استطعن عبر السنين أن يمهدن أرضاً خصبة لغرس حب الوطن والتفاني في خدمته للوصول به إلى أرقى المراتب.

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