عاهل البحرين يثمّن جهود واشنطن لتحقيق السلام

المصدر: المنامة - البيان ووكالات

رحّبت مملكة البحرين، بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في التوصّل إلى المعاهدة بين دولة الإمارات وإسرائيل، والتي تضمّنت وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، وترسّخ من دعائم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم. وأشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخّلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي، فيما حضّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من البحرين، على ضرورة اغتنام المعاهدة بين دولة الإمارات وإسرائيل، مؤكداً أنها أبرز خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاماً.

وأكّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله بومبيو، اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة. وبحث لقاء ملك البحرين ووزير الخارجية الأمريكي، تطوّرات المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدّد العاهل البحريني، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويؤدّي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخّلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.

خيار استراتيجي

بدوره، رحّب ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في التوصّل إلى المعاهدة بين دولة الإمارات وإسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصّل إلى السلام في الشرق الأوسط وترسّخ من دعائم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مواجهة نفوذ

في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عند وصوله مملكة البحرين شدّد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، ومواجهة النفوذ الإيراني، وحضّ على ضرورة اغتنام معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل. وأكّد بومبيو عقب مباحثات مع عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، أنّ الولايات المتحدة تتمتع بشراكة طويلة مع مملكة البحرين، وتتطلع إلى استمرار عملها المهم لبناء السلام والازدهار في المنطقة، مضيفاً: «ناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة».

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