شما المزروعي:ابنة الوطن وصلت لمرحلة التمكين بسرعة قياسية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن الإمارات تقدمت خطوات ريادية في تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن الإماراتية وصلت لمرحلة التمكين بسرعة قياسية برؤية ودعم القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال ملتقى «التوازن بين الجنسين» الذي نظمته وزارة الداخلية أمس عن بُعد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

حضر الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

خطوات ريادية

وأفادت شما المزروعي بأن الإمارات تخطو خطوات ريادية في تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية ضمن فئات المجتمع، وذلك برؤية ودعم القيادة الرشيدة التي سارت على النهج الذي خطّه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشارت إلى دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية ومبادرات سموها الريادية في تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بقدراتها ومهاراتها لتصبح شريكاً أساسياً في بناء مسيرة التميز والريادة.

مسيرة التنمية

ورحب العميد ناصر خادم الكعبي بالحضور في بداية الملتقى، مؤكداً الحرص على المشاركة في احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية لإبراز دورها ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال: إن الملتقى يأتي في إطار تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق أعلى معدلات السعادة وجودة الحياة في دولة الإمارات، بناءً على استراتيجية وزارة الداخلية لتمكين وريادة المرأة والتوازن بين الجنسين (2017 ـ 2021) وإبراز دور العنصر النسائي في مختلف المجالات.

جهود الدولة

وقدمت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، عرضاً تقديماً تناول جانباً من جهود دولة الإمارات برؤية قيادتها الحكيمة في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها وموقعها الريادي في المجتمع.

وعرضت أهداف الاتحاد النسائي ومرتكزات ومنهجية العمل وعلاقاته مع المنظمات والهيئات الدولية، كما قدمت جانباً من جهود الدولة وما توفره للمرأة ضمن فئات المجتمع من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وتنمية اقتصادية.

وخصصت السويدي جانباً للحديث بشكل خاص عن مجالات عمل الاتحاد النسائي والمبادرات المقدمة للمرأة في المجتمع.

الاستثمار في الإنسان

وقالت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تعمل على الاستثمار في الإنسان وتعتبر المرأة والرجل شريكين أساسيين في تحقيق التنمية بكافة مجالاتها، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم للمرأة كافة أشكال الدعم والتشجيع، وعمل – رحمه الله – على تمهيد الطريق لها للنجاح وإثبات قدراتها ومكّنها من القيام بدورها في بناء مجتمع مستقر متلاحم والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة تبدو مظاهرها جليةً في مختلف القطاعات.

وأشادت بجهود وزارة الداخلية في دعم المرأة وملف التوازن بين الجنسين في الدولة بصفة عامة وفي السلك الشرطي بصفة خاصة، وقالت: «نحن فخورون بأن نسبة تمثيل المرأة في هذا القطاع الحيوي من أعلى المعدلات في المنطقة، وفخورون بما أثبتته من جدارة وكفاءة عالية»، مؤكدةً أن المرأة من خلال عملها بهذا القطاع قدمت أروع الأمثلة في الانتماء والولاء لوطنها وشعبها ورفع مكانة الإمارات عالمياً.

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