«ضمان»: 83% من إجمالي كوادرها وطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» أن نسبة المواطنات اللاتي يعملن في إداراتها وأقسامها المختلفة تتجاوز 83% من إجمالي كوادرها الوطنية.

وقالت حمده الشمالي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في «ضمان»: «إن هذه النتائج تعتبر بمثابة شهادة استحقاق تسلط الضوء على بيئة العمل في الشركة التي استثمرت في استقطاب المرأة الإماراتية ومراعاة احتياجاتها وتلبية متطلباتها وتطويرها وتدريبها، وهو ما انعكس بالتالي على مستويات الكفاءة الوظيفية والدوران الوظيفي، وأسهم في تطور قطاع التأمين الصحي عامة، ومسيرتهن المهنية خاصة».

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