حسن محيمد: نموذج مشرّف

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً مشرفاً يُحتذى به بين نساء العالم وباتت تتمتع بمكانة مرموقة بين نظيراتها.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام: «استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة الرشيدة إثبات جدارتها لتبوء المناصب القيادية والمرموقة، وأن تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع في شتى المجالات وتحت أي ظروف».

وأضاف أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لها دور كبير وبارز وملموس في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في شتى الميادين والصعد كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز