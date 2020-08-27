موزة بنت مبارك: منجزات حضارية رائدة

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، بما حققته المرأة الإماراتية من منجزات حضارية رائدة خلال العقود الماضية، وما قدمته من نموذج فريد للمرأة العربية المعتزة بهويتها الحضارية والفخورة بمنجزاتها الوطنية والمتطلعة دائماً بمواكبة العصر عن جدارة وكفاءة في جميع المسؤوليات التي أوكلت إليها كشريكة رئيسية في صنع نهضة الوطن وبناء صروحه وإعلاء رايته في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك إن التاريخ سجل بحروف من نور ومداد من ذهب ريادة دولة الإمارات في إعلاء مكانة المرأة وتهيئة البيئة المعززة لها على المشاركة المجتمعية والإبداع في إطار من التوازن الذي يكفل لها أداء رسالتها على أكمل وجه في جميع ميادين العمل والإنتاج والعطاء الوطني.

وأضافت أن هذا الفكر أرسى دعائمه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جعل من المرأة الإماراتية ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة التي ننعم بمنجزاتها اليوم.

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