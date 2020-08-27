حمد الشيباني: المرأة الإماراتية ملهمة ولا سقف لطموحاتها

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم المرأة الإماراتية هو يوم ندرك فيه مكانة بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، وأن المرأة تحظى دائماً بالدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة مذللين لها الصعاب، حيث آمن بدورها العظيم في بناء المجتمعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال: «إننا نقدر مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية، ونحن على يقين أن طموحات المرأة الإماراتية لا سقف لها، فالمرأة اليوم أصبحت ملهمة وقادرة على خوض التحديات بصلابة وعزيمة وفي ظل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على دعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات نفخر بما وصلت إليه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري خلال العقود الماضية بتمكين المرأة في مختلف قطاعات الدائرة مثمنين دورهن في مسيرة البناء».

وأشار مدير عام الدائرة إلى أن الدائرة تعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع مجموعة من الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في جميع قطاعاتها المتمثلة بالعمل الخيري والدعم المؤسسي وشؤون المساجد والشؤون الإسلامية. منوهاً بأن المرأة في الدائرة تنوّعت مهامها لتكون إدارية، واعظة، مفتية إلى أن تقلدت مسؤوليات تكفل تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي متماسك قادر على مقاومة المستجدات.

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