محمد البادي: أولوية وطنية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية، وأولتها الدعم الدائم والمكانة المرموقة لتحقق المكانة السامية والطموحات الكبيرة، من خلال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأسرة والمرأة والطفل.

وأشاد بما حققته المرأة في الدولة من إنجازات ومؤشرات عالمية بفضل الدعم والمساندة التي تتلقاها من قبل القيادة الرشيدة التي تولي أهمية عظمى للمرأة، وتحرص على تقدير ما أثبتته من كفاءة وتميز في كل ما تولته من مناصب وما أوكل إليها من مسؤوليات ومهام، وتكريم حضورها القوي وعطائها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل فهي رقم فاعل ومؤثر في معادلة مسيرة بلادنا ومصيرها، أثبتت جدارتها حين ربت أبناء الوطن على حبه والولاء والانتماء لترابه الغالي، وأكدت جدارتها حين شاركت الرجل في مبادرات بناء الدولـة وتنميتها وعلاماتها المضيئة في كل مجالات تقدمها وارتفاع رايتها بين الأمم في شتى مجالات ومواقع العمل والإنتـاج.

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